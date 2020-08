Europa in forte rialzo. Piazza Affari la migliore con il rally di Mediobanca e Banco Bpm (Di martedì 11 agosto 2020) Prevale l'ottimismo per una ripresa economica più forte, anche grazie al pacchetto di aiuti fiscali in arrivo negli Usa. L'oro torna sotto i 2.000 dollari l'oncia. Balza lo Zew tedesco Leggi su ilsole24ore

marcodimaio : Questa #Polonia non è Europa. Inaccettabili le violenze delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti… - M5S_Europa : Anche il @nytimes elogia l'#Italia. Il modo in cui abbiamo affrontato la #pandemia rappresenta un modello da seguir… - Piro99530599 : Austerità ancora più forte o l' Europa muore. - marketingpmi : A Minsk in strada persone di ogni età, classe e quartiere. Tutti uniti per la libertà e la democrazia. Non si ferme… - Luigi32000013 : @TUTTOJUVE_COM Lasci parlare i tifosi juventini e non si immedisimi in loro... capisco che sarebbe dura digerire il… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa forte Sassoli: "Un'Europa forte aiuta i cittadini" Adnkronos Inter, Biasin: "Semifinale meritata. Bravi tutti, soprattutto Barella e Lukaku"

Intervenuto attraverso le colonne di Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin ha voluto commentare la vittoria di ieri dell'Inter contro il Bayer Leverkusen. Il giornalista non si sottrae ed elogia tutta la sq ...

Video gol Inter-Leverkusen Europa League 2-1

L'Inter batte il Bayern Leverkusen 2-1 lunedì sera ed è in semifinale di Europa League. Un bel match dei nerazzurri, che potevano dilagare. Era la prima volta che l’Inter giocava i quarti di finale di ...

Intervenuto attraverso le colonne di Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin ha voluto commentare la vittoria di ieri dell'Inter contro il Bayer Leverkusen. Il giornalista non si sottrae ed elogia tutta la sq ...L'Inter batte il Bayern Leverkusen 2-1 lunedì sera ed è in semifinale di Europa League. Un bel match dei nerazzurri, che potevano dilagare. Era la prima volta che l’Inter giocava i quarti di finale di ...