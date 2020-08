Dimagrisce troppo: corre all’ospedale e nello stomaco le trovano 7 kg di … (Di martedì 11 agosto 2020) Sophie è una ragazza indiana, che da anni ha accusato strani dolori, deperimento e malori inspiegabili. Nonostante abbia girovagato di ospedale in ospedale, i medici non hanno saputo cosa diagnosticarle, al punto di pensare che potesse avere un tumore. La ragazza continuava a perdere peso, nonostante si nutrisse normalmente e avesse uno stile di vita sano. A quel punto non rimaneva che la via chirurgica. I medici che hanno operato Sophie non si aspettavano minimamente quale potesse essere la causa dei malori della ragazza; è stato con immensa sorpresa che le hanno trovato nello stomaco una palla di oltre 7 Kg di capelli. A quanto pare la giovane indiana soffre di una patologia molto rara, chiamata Tricofagia, che comporta il desiderio di ingerire i propri capelli in ... Leggi su velvetgossip

