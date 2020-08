Diaco a Edoardo Vianello: “Non parliamo della morte di tua figlia” (Di martedì 11 agosto 2020) Edoardo Vianello è stato ospite negli studi di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Il conduttore non ha voluto toccare il tragico tema della morte della figlia. Nel corso dell’ultima puntata di Io e Te, il talk show condotto da Pierluigi Diaco, Edoardo Vianello è stato tra gli ospiti in studio. Il noto cantante italiano, padre di alcune “hit” che hanno attraversato generazioni e decenni, ha parlato della sua lunga carriera, con aneddoti e racconti che hanno fatto anche la storia della musica leggera italiana. Vianello, però, recentemente ha anche dovuto subire la morte della figlia. A 49 anni, lo ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Edoardo Vianello Diaco sulla morte della figlia: “Non voglio parlare” - #Edoardo #Vianello #Diaco #sulla - infoitcultura : Pierluigi Diaco, il dramma della figlia di Edoardo Vianello. «Non voglio che se ne parli in tv» - infoitcultura : Edoardo Vianello, il dramma della figlia morta a Io e te. Diaco ferma tutto: «Non se ne deve parlare in tv». - tempoweb : Edoardo Vianello e il dramma della figlia Susanna. Perché non ne parla con Diaco #edoardovianello #pierluigidiaco… - leggoit : Edoardo Vianello, il dramma della figlia morta a Io e te. Diaco ferma tutto: «Non se ne deve parlare in tv». -