Covid 19, De Luca: Zona Rossa a Sant’Antonio Abate e tamponi per tutti i cittadini (Di martedì 11 agosto 2020) Vincenzo De Luca firmerà entro stasera un’ordinanza per una mini Zona Rossa nella quale sono stati registrati un numero elevato di contagi: Chiusi gli hotel La Sonrisa e Villa Palmentiello. In relazione al numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate, il Presidente della Regione, sentita l’Unità di Crisi, firmerà entro … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca Covid, De Luca: “Controlli rigorosi sui viaggi o presto saranno chiuse le frontiere” Salernonotizie.it Coronavirus in Campania: a Sant’Antonio Abate mini zona rossa dopo 19 contagi

Arriva una mini zona rossa a Sant’Antonio Abate, nella provincia di Napoli, dopo i 19 casi di Coronavirus che si sono registrati legati all’uomo di 55 anni, dipendente del noto ristorante La Sonrisa, ...

