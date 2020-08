CIG e assegno ordinario anticipati dall’Inps: termini di decadenza per i pagamenti diretti (Di martedì 11 agosto 2020) Attenzione alle domande di anticipo della CIG e assegno ordinario, in cui l’invio del modello “SR 41” semplificato è intervenuto in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento. In tali casi, infatti, le istanze non potranno essere accolte. Ne deriva che il trattamento salariale non è più erogabile dall’Istituto. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi. A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ha illustrato altresì gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle ... Leggi su leggioggi

Zeno45740934 : @okkio @AntonelloAng A me pare che Lei faccia 1 pò d confusione. Il tweet di Angelini: 'Se 1 parlamentare è anche i… - antonel52837259 : RT @RichbonesE: @elevisconti @alessandra6517 Cioè con un sostegno a 2 milioni di persone in difficoltà economica/senza lavoro e un assegno… - RichbonesE : @elevisconti @alessandra6517 Cioè con un sostegno a 2 milioni di persone in difficoltà economica/senza lavoro e un… - FilctemLecco : RT @cgilnazionale: GLI AMMORTIZZATORI E LA CRISI A cosa servono: cig, assegno di disoccupazione e reddito di emergenza? La crisi Covid ha… -