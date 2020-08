Bonus 600 euro: dal garante della Privacy via libera ai dati sui beneficiari (Di martedì 11 agosto 2020) L’alibi dell’Inps è crollato ieri pomeriggio. «Sulla base delle norme vigenti la Privacy non è di ostacolo alla pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari del contributo» recita il secco comunicato con cui il garante smentisce l’Inps, secondo cui proprio l’obbligo di difendere la succitata Privacy impediva di rendere noti i nomi dei tre parlamentari che hanno ottenuto il Bonus di 600 euro, lievitato poi a mille euro, e dei due che non lo hanno ricevuto ma lo avevano pur sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

HuffPostItalia : Ubaldo Bocci: 'Il bonus da 600 euro? L'ho preso, ma per fare beneficienza' - fattoquotidiano : Il ferramenta che restituì il Bonus di 600 euro: “Mi hanno dato del fesso. Condanno i politici, hanno perso il cont… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - MeScapin : RT @lucabolognini: Parlamentari che chiesero il bonus di 600 € sono politicamente indifendibili. Ma l’INPS ha operato selezioni e profilazi… - SnodiEU : In evidenza: Bonus 600 euro, Canfora: 'Parlamentari andrebbero espulsi' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro, fuori i nomi dei politici che lo hanno chiesto – Firma la petizione del Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Ubaldo Bocci: “Ho preso bonus da 600 euro, ma per fare beneficenza”

Ubaldo Bocci, che alle scorse elezioni ha sfidato l'attuale sindaco di Firenze, ha chiesto il bonus da 600 euro "per donarli a chi ne aveva bisogno". Ubaldo Bocci bonus Dopo le dichiarazioni di Anita ...

Lega, anche il vice di Zaia alla Regione Veneto ha chiesto il bonus 600 euro: “A mia insaputa”

La lista dei consiglieri e assessori regionali che hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro riservato alle partite Iva a causa del Covid si arricchisce di nuovi nomi. Tre, in particolare, provengono da ...

Ubaldo Bocci, che alle scorse elezioni ha sfidato l'attuale sindaco di Firenze, ha chiesto il bonus da 600 euro "per donarli a chi ne aveva bisogno". Ubaldo Bocci bonus Dopo le dichiarazioni di Anita ...La lista dei consiglieri e assessori regionali che hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro riservato alle partite Iva a causa del Covid si arricchisce di nuovi nomi. Tre, in particolare, provengono da ...