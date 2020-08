Atletica, meeting Turku: Marcell Jacobs sfreccia in 10.11 ed è il più veloce sui 100 metri (Di martedì 11 agosto 2020) Arrivano buone notizie per l’Italia dal meeting di Turku (Finlandia), valevole per il Continental Tour Gold, il secondo circuito a livello globale, dove Marcell Jacobs ha trionfato nei 100 metri. 10.11 il tempo dell’azzurro, che ha sfiorato l’ottimo 10.10 messo a segno a Trieste 10 giorni fa. Sul podio anche il britannico Ujah (10.17) e l’olandese van Gool (10.28). Bene anche Luminosa Bogliolo, che in batteria sui 100 ostacoli ha fatto registrare un 12.93, chiudendo davanti alla forte finlandese Korte (12.98). Prima posizione per l’olandese Visser in 12.87. Infine, quarto posto per Yohannes Chiappinelli nei 3000 siepi (8:35.17), mentre Hassane Fofana ha staccato il pass per i 110 ostacoli grazie a un 13.85 nella sua batteria. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Atletica meeting Atletica, Barontini strappa applausi nel meeting svedese di Sollentuna - Sport Centropagina LIVE Turku, Jacobs al successo in 10.11

Notizie e risultati in aggiornamento: lo sprinter vincente nella prima trasferta, Bogliolo corre in 12.93 nel turno eliminatorio dei 100hs. Quarto Chiappinelli nei 3000 siepi. DIRETTA STREAMING Scatta ...

Larissa Iapichino, prima stella per il Palio Città della Quercia

Il «Palio Città della Quercia». Il meeting di atletica più antico d’Italia e uno dei più antichi del mondo, sfida le difficoltà legate a Covid-19 e continua la sua lunga storia. L’appuntamento per l’e ...

