Assunzione di collaboratori, assistenti, autisti: 57 posti presso ARPA Sicilia (Di martedì 11 agosto 2020) L’ARPA, Agenzia regionale protezione ambientale della Regione Sicilia ha pubblicato un bando di concorso per l’Assunzione di 57 vari profili professionali. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Vediamo quali sono i profili professionali richiesti e le modalità di Assunzione. Assunzione di 57 profili professionali ARPA Sicilia: requisiti Il bando di concorso, per titoli ed esami, è destinato all’Assunzione dei seguenti 57 profili professionali: √31 risorse come collaboratore sanitario/tecnico/professionale, categoria D, in possesso della laurea in: TPALL (2 posti); tecnico di laboratorio biomedico (2 posti); tossicologia dell’ambiente (2 ... Leggi su notizieora

Una gestione costosa, discrezionale e poco trasparente - soprattutto in riferimento all'affidamento di servizi e forniture alle imprese, ma anche all'assunzione dei singoli collaboratori della struttu ...

Migranti, gestione “poco trasparente” di un centro nel Reggino: indagati sindaco e altri 5. Così venivano affidati servizi e fatte assunzioni

Un sindaco, due funzionari della prefettura di Reggio Calabria, il gestore di una cooperativa e due titolari di impresa di abbigliamento. La Procura di Palmi ha notificato l’avviso di conclusione inda ...

Un sindaco, due funzionari della prefettura di Reggio Calabria, il gestore di una cooperativa e due titolari di impresa di abbigliamento. La Procura di Palmi ha notificato l'avviso di conclusione inda ...