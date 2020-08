64 migranti positivi al Covid a Pozzallo. L'assessore regionale: "La Sicilia non lo merita" (Di martedì 11 agosto 2020) “Ho appena appreso dai sanitari dell’Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti dell’hotspot sono risultati positivi al Coronavirus. Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma”. Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza.“Le (non) decisioni adottate - aggiunge Razza - stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza”. Spero che ora tutti comprendano che nessuno ha mai voluto strumentalizzare alcunché: semmai si sta verificando semplicemente quello che avevamo rappresentato da ... Leggi su huffingtonpost

PETTORANO – È fuggito da ieri mattina uno dei migranti ospiti nella struttura di Pinte d'Arce a Pettorano. Il 20enne tunisino non è tra i positivi al Covid, ma era in isolamento preventivo come tutti ...

