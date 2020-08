Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 09:45 (Di lunedì 10 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 09.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA RIANO PER LAVORI ALTEZZA STAZIONE DI RIANO , ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICo ANDIAMO AD POMEZIA, SU VIA DELLA SOLFARATA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ACAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA LAURENTINA E VIA DELLE MONACHELLE SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI ALTEZZA PAVONA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews

