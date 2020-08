Vergogna sui social: "Speriamo che Lemar sia uno dei positivi". Kounde: "Siete dei farabutti" (Di lunedì 10 agosto 2020) La notizia della positivà al coronavirus di due giocatori dell'Atletico Madrid ha scosso il mondo del calcio ed è stata ovviamente argomento di discussione anche sui social. Leggi su tuttonapoli

Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione a ...

La notizia della positivà al coronavirus di due giocatori dell'Atletico Madrid ha scosso il mondo del calcio ed è stata ovviamente argomento di discussione anche sui social. Qualche "tifoso", come al ...

