"Sono positivo al Coronavirus". L'annuncio di Antonio Banderas nel giorno del suo 60esimo compleanno (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sono positivo al Coronavirus”: lo annuncia Antonio Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 60 anni, postando accanto al messaggio una foto che lo ritrae bambino. “Approfitterò dell’isolamento - scrive l’attore spagnolo - per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti” Leggi su huffingtonpost

