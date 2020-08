Scuolabus, cosa prevedono le linee guida del governo. Potranno viaggiare con la capienza massima se il tragitto è inferiore a 15 minuti (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli Scuolabus Potranno viaggiare con la capienza massima consentita nel caso in cui “la permanenza degli alunni nel mezzo” non sia “superiore ai 15 minuti“. Lo prevedono le “linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, l’allegato numero 16 all’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. In vista dell’inizio dell’anno scolastico il governo ha previsto una serie di misure anti-coronavirus specifiche per il trasporto degli studenti. Tutti, ad eccezione di quelli di età inferiore ai sei anni e a coloro che hanno delle disabilità, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina “al momento della salita sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Scuolabus, cosa prevedono le linee guida del governo. Potranno viaggiare con la capienza massima se il tragitto è i… - Noovyis : (Scuolabus, cosa prevedono le linee guida del governo. Potranno viaggiare con la capienza massima se il tragitto è… - DocDisco81 : Sopra i 6 anni la #mascherina? Davvero? Non so perché ma sta cosa mi sa di cazzata immane, nonché di possibile DANN… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuolabus cosa Scuolabus, cosa prevedono le linee guida del governo. Potranno viaggiare con la capienza massima se il… Il Fatto Quotidiano Scuolabus, potranno viaggiare solo su tratte non più lunghe di 15 minuti

Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita «nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo...non sia superiore ai 15 minuti». È quanto si legge in uno degli allegati all ...

Trasporti, scuole, crociere, stadi e discoteche: cosa si può fare e cosa è vietato da lunedì

Un testo che richiama le indicazioni dei precedenti Dpcm, aggiunge nuove disposizioni e dà il via libera ad alcune aperture. Il nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus è stato approvato dal Consiglio de ...

Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita «nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo...non sia superiore ai 15 minuti». È quanto si legge in uno degli allegati all ...Un testo che richiama le indicazioni dei precedenti Dpcm, aggiunge nuove disposizioni e dà il via libera ad alcune aperture. Il nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus è stato approvato dal Consiglio de ...