Punto dalle vespe, ex portiere del Trento muore in ospedale per shock anafilattico (Di lunedì 10 agosto 2020) morto in ospedale a Trento Gunther Mair , ex portiere del Trento negli anni '80 e '90 e oggi, a 61 anni, allenatore delle giovanili del Levico Terme, che era ricoverato in rianimazione da venerd a ... Leggi su gazzettadelsud

AnsaTrentinoAA : Punto dalle vespe, ex portiere del Trento muore in ospedale. Era ricoverato da venerdì in seguito ad uno shock anaf… - magicaGrmente22 : Punto dalle vespe, ex portiere del Trento muore in ospedale - niccolo_c : @picco_matteo @rotre54 Gli stipendi alti sono dati dalle responsabilità e soprattutto per evitare che vadano al sol… - Trentin0 : Morto l'ex portiere Gunther Mair. Era ricoverato in rianimazione a Trento dopo essere stato punto dalle vespe duran… - marcobobabo : @guarnieribe @LucaBizzarri Infatti. Io partita iva con reddito buono non ci ho pensato minimamente a chiedere il bo… -