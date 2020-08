Presidente Spal: «I giocatori mi hanno tradito» (Di lunedì 10 agosto 2020) Walter Mattioli ha rivolto pesanti accuse nei confronti dei calciatori della Spal dopo la retrocessione in Serie B Walter Mattioli, Presidente della Spal, ha fatto un bilancio stagionale dopo la retrocessione in Serie B. «Parlai con i ragazzi, feci un discorso spiegando che volevo un finale di stagione dignitoso. Purtroppo non è successo. Non mi aspettavo un atteggiamento del genere, mi sono sentito tradito. Proprio per questo nell’ultima gara non li ho fatti giocare con i colori biancazzurri, ma con la seconda maglia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

