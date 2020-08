Pirlo inesperto, Gattuso vincente. La sfida dei campioni è appena cominciata (Di lunedì 10 agosto 2020) La Juventus ha scelto l'inesperto Pirlo. Il Napoli ha confermato il combattente Gattuso. La sfida tra Pirlo e Gattuso, campioni del mondo e di tante altre cose, sarà uno dei temi caldissimi della prossima stagione. La Juventus, congedato Sarri che ha vinto tutti i campionati, si è affidato a Pirlo che non ha un minuto di panchina a referto. Il neo allenatore non ha mai guidato un allenamento, non ha mai scelto una formazione a differenza del suo predecessore che aveva elaborato centinaia di schemi per la rimessa laterale. Il Napoli, a metà stagione, ha giubilato Re Carlo Ancelotti avvicendandolo con Gattuso. Abbandoni Ancelotti che ha vinto di tutto e di più e prendi Gattuso che in ... Leggi su optimagazine

MEsticatzi : @Toccoditacco10 Se Pirlo si dimostra inesperto, e sinceramente temo di sì, un massiccio cambiamento peggiorerà solo le cose - Rougenoir1978 : @GranFijoDeZlat @Ruttosporc Argomentazioni di un certo livello. Oltretutto ho solo espresso la mia opinione su un a… - rbellandi69 : RT @duppli: In un sistema mediatico equilibrato Pirlo sarebbe un debuttante, un novellino, un principiante, un inesperto, quello che nei co… - Dario81207224 : RT @duppli: In un sistema mediatico equilibrato Pirlo sarebbe un debuttante, un novellino, un principiante, un inesperto, quello che nei co… - Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: Che poi se il #Napoli ha vinto una coppa subito dopo #Sarri. Se il #Chelsea piuttosto che confermarlo dopo la vittoria in… -