Pescara-Perugia, le formazioni ufficiali (Di lunedì 10 agosto 2020) Queste le formazioni ufficiali di Pescara e Perugia che si affrontano per il playout di B di andata:Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Masciangelo, Bettella, Campagnaro, Zappa, Memushaj, Palmiero, Kastanos; Pucciarelli, Galano, Maniero. Allenatore: SottilPerugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Falasco; Caviglia, Carraro, Falzerano; Capone, Falcinelli, Iemmello. Allenatore: Oddo ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

di Nicola Agostini Non è una partita. E' la partita. La sfida dell'Adriatico vale un'intera stagione per il Perugia. Il primo round della doppia sfida playout che vale la permanenza in serie B.