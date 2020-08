Pensione per chi assiste un disabile: contribuzione figurativa su permessi e congedo con legge 104 (Di lunedì 10 agosto 2020) La Pensione per il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave è gravata dai contributi figurativi utili al diritto e alla misura pensionistica. Vediamo come i contributi figurativi agiscono in base alle pensioni news 2020. Pensione per chi assiste un familiare disabile: permessi e congedo Il nostro sistema pensionistico tutela i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. In particolare, parliamo dei tre giorni al mese retribuiti per permessi legge 104 e il congedo di due anni retribuito ai sensi della legge 151. In entrambe le astensioni dal lavoro la retribuzione è coperta da ... Leggi su notizieora

