Omicidio di via Rocca Tedalda: Bernardino Lai non risponde ai magistrati (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 74enne fermato dalla polizia il 24 luglio scorso per l'Omicidio di Fulvio Dolfi, l'uomo ucciso a coltellate nella sua abitazione di via Rocca Tedalda. Lai si è avvalso della facoltà di non rispondere sia davanti al gip, in occasione dell'interrogatorio di convalida del fermo, e successivamente davanti al pm Fabio Di Vizio Leggi su firenzepost

L'omicidio di #ViaPoma, il legale della famiglia Cesaroni: 'l'indagine si può riaprire ma a questo punto serve un s… - FirenzePost : Omicidio di via Rocca Tedalda: Bernardino Lai non risponde ai magistrati - LiguriaOggi : Genova – Omicidio in via Garrone a Pontedecimo

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio via Genova – Omicidio in via Garrone a Pontedecimo Liguria Oggi Delitto via Parma, arrestato un alessandrino

Andrea Casarin, alessandrino residente a Pavia, è stato arretstao per l’omicidio di Altagracia Gil. Quattordici anni dopo il fatto. All’epoca lui aveva 34 anni ed era sconosciuto alle forze dell’ordin ...

Delitto di via Parma, dopo 14 anni nuovi indizi. L’omicida ha le ore contate?

