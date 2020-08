Milan, Bakayoko pronto a dimezzarsi lo stipendio per tornare in rossonero (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Milan è rimasto nel cuore di Tiemoué Bakayoko e il francese ora è pronto a vestire nuovamente rossonero. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bakayoko sarebbe pronto a ridursi drasticamente l’ingaggio passando dai sei milioni attuali ai tre più bonus offerti dal Milan. Rimane, però, l’incognita riguardo l’operazione complessiva con il club rossonero in cerca dell’intesa con il Chelsea, squadra proprietaria del cartellino. Leggi su sportface

