Migliori creme solari: bio, con abbronzante o solo protezione (Di lunedì 10 agosto 2020) L’estate è il nostro periodo preferito: sole, mare, caldo, giornate lunghe e tuffi in piscina. Ma non dimenticare di proteggerti dai raggi solari! Prima di prendere il sole e tra un tuffo e l’altro, è fondamentale utilizzare una crema solare che ti protegga dai raggi ultravioletti per evitare dolorose scottature, ma anche problematiche più complesse, quali macchie solari e melanomi. Un corpo abbronzato, infatti, è sicuramente bello, ma bisogna tenere a mente di applicare la crema solare giusta: insomma, che tu sia in giardino o in spiaggia, scegli la protezione più adatta a te. Sono finiti i giorni in cui applicavi una crema bianca e densa che si scioglieva in tempo zero una volta entrata in acqua per fare il bagno ed impiegava un’eternità ad assorbirsi. Vogliamo presentarti ... Leggi su dilei

LaSarfatti : RT @5e5curioso1965: Creme, pomate, pastiglie, integratori e non #ciSiAccorge che i vecchi rimedi della mamma sono i migliori. #unTemaAlGi… - Tecno_Corriere : Per aiutarvi a scegliere la crema viso da uomo perfetta per la vostra pelle, abbiamo selezionato i migliori elisir… - Bigon1Annamaria : @CarmeloMataroz1 Anche per me sono migliori le creme ?????? - intornoAlTempo : RT @5e5curioso1965: Creme, pomate, pastiglie, integratori e non #ciSiAccorge che i vecchi rimedi della mamma sono i migliori. #unTemaAlGi… - UnTemaAlGiorno : RT @5e5curioso1965: Creme, pomate, pastiglie, integratori e non #ciSiAccorge che i vecchi rimedi della mamma sono i migliori. #unTemaAlGi… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori creme Le migliori creme solari secondo Altroconsumo Cure-Naturali.it - De Agostini Lissone, pacco dono per i nuovi nati: le famiglie ritirano il kit in farmarcia

Arriveranno proprio in questi giorni nelle case di 154 famiglie lissonesi le lettere di benvenuto per i piccoli nuovi nati in città nel corso del 2020, a cui sarà rivolto l’invito di ritirare il “Pacc ...

Strategie beauty anti caldo. Dall’acqua termale ai prodotti effetto ghiaccio sulla pelle

Aloe, centella asiatica, rusco, melitolo, sono solo alcune delle piante contenute nei prodotti cosiddetti effetto ice, ghiaccio. I loro benefici anti caldo sono immediati, perché rilasciano sulla pell ...

Arriveranno proprio in questi giorni nelle case di 154 famiglie lissonesi le lettere di benvenuto per i piccoli nuovi nati in città nel corso del 2020, a cui sarà rivolto l’invito di ritirare il “Pacc ...Aloe, centella asiatica, rusco, melitolo, sono solo alcune delle piante contenute nei prodotti cosiddetti effetto ice, ghiaccio. I loro benefici anti caldo sono immediati, perché rilasciano sulla pell ...