Mancini: "Pirlo è stato fortunato" (Di lunedì 10 agosto 2020) Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della nomina di Andrea Pirlo a nuovo allenatore della Juventus: 'Cosa dico? Che è fortunato: parte dal punto più alto e dalla squadra più forte... Io non ho fatto una ... Leggi su sport.virgilio

