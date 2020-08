Lorella Cuccarini compie 55 anni ed è sempre più bella (Di lunedì 10 agosto 2020) Lorella Cuccarini compie 55 anni ed è sempre la più bella. Showgirl, conduttrice e attrice, ha costruito una carriera strepitosa, superando difficoltà e problemi grazie al sorriso che la contraddistingue. Erano gli anni Ottanta quando Pippo Baudo intuì il talento di una ballerina e la volle in ben due edizioni di Fantastico. Da quel momento iniziava la sfavillante carriera di Lorella, che l’avrebbe portata a condurre show di successo fra Rai e Mediaset. Come dimenticare le sue hit Sugar Sugar o Vola, ma anche i programmai cult da Paperissima a Buona Domenica. Con il suo sorriso radioso, i capelli biondissimi e un talento innegabile, nel corso degli anni Lorella ha tenuto compagnia a ... Leggi su dilei

annatomasi1 : RT @ethan771hotmail: Auguri a Lorella Cuccarini, eterna fanciulla dai colori del sole e del grano - ethan771hotmail : Auguri a Lorella Cuccarini, eterna fanciulla dai colori del sole e del grano - GQitalia : 55 anni portati splendidamente con un mix di classe e sex appeal. Auguri #LorellaCuccarini ?? #10agosto - lillydessi : Buon compleanno a Lorella Cuccarini: 55 anni nei panni di una bionda - AccaddeOggi : Oggi nel 1965 nasceva la ballerina cantante e conduttrice televisiva Lorella Cuccarini #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini compie 55 anni. La conduttrice, ballerina e attrice, nata a Roma il 10 agosto 1965, è stata scoperta da Pippo Baudo che l'ha voluta al suo fianco come conduttrice nei varietà della R ...Pierluigi Diaco lo abbiamo sempre indicato come una persona vera e diretta tanto che non ha esitato, in occasione dello scontro tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano a prendere le difese della Cuccar ...