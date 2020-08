L’Iran rilascia migliaia di prigionieri causa Covid: non i difensori dei diritti umani (Di lunedì 10 agosto 2020) Che il coronavirus sia entrato nelle carceri iraniane ormai non vi è più dubbio: lo confermano, nonostante i dinieghi ufficiali, le quattro disperate lettere inviate dalla Direzione delle prigioni al ministero della Sanità, rimaste regolarmente senza risposta. Tra la fine di febbraio e la fine di maggio, secondo fonti ufficiali, 128.000 prigionieri sono stati temporaneamente rilasciati e 10.000 sono stati graziati. Il 15 luglio è stata annunciato un nuovo provvedimento di decongestionamento. Tuttavia, diversi difensori dei diritti umani continuano a rimanere in carcere: tra questi Nasrin Sotoudeh, che deve scontare la più alta delle condanne emesse nel marzo 2019 più una pregressa per un totale di 17 anni e mezzo di carcere, e Arash Sadeghi, in pessime ... Leggi su ilfattoquotidiano

