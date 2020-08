L’Inter può vincere l’Europa League: 2-1 al Leverkusen e semifinale conquistata, Lukaku determinante (Di lunedì 10 agosto 2020) INTER-BAYER Leverkusen – Un risultato bugiardo per quanto visto in campo. L’Inter ha dominato in lungo ed largo nel match dei quarti di finale di Europa League, la squadra di Antonio Conte ha dimostrato di essere una seria candidata alla vittoria finale. Non sono mancati i momenti di preoccupazione, i nerazzurri hanno sbagliato tantissime occasioni sia sul 2-0 che sul 2-1. Il Leverkusen ha fatto il massimo, la qualità tecnica e fisica si è confermata nettamente inferiore rispetto alla squadra italiana. Dominio dell’Inter nei primi minuti, la squadra di Antonio Conte si trova subito in doppio vantaggio con le reti messe a segno da Barella e Lukaku, quest’ultimo ha dimostrato una forma fisica incredibile. Pochi minuti più tardi il belga non è lucido e sbaglia il ... Leggi su calcioweb.eu

_grazy87 : Si può dire tranquillamente che l'Inter è già in FINALE! - SimoneSolimano : Solo il Siviglia può impensierire l'Inter... - Alemilanista86 : Ho sopravvalutato il Bayer oppure sono loro che stasera erano davvero poca roba. Con questo Lukaku l'Inter può vinc… - johnny___fns : L'@Inter può seriamente vincere l'@EuropaLeague. Quando hai un 9 di quella maniera tutto è più semplice. #InterLeverkusen #EuropaLeague - EmanueleRiso : Partita bruttina. Inter,se in condizione,può fare bene e meglio,adesso però sembra Lukaku-dipendente.I crucchi vera… -

