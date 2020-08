La malattia che uccise Robin Williams non si chiamava depressione (Di lunedì 10 agosto 2020) La malattia che stava letteralmente distruggendo la vita di Robin Williams si chiama Demenza a Corpi di Levy, e venne scoperta solo con l’autopsia. Nell’anniversario della morte di Robin Williams, a sei anni dalla scomparsa dell’attore, un documentario sull’ultima parte della sua vita, intitolato Robin’s Wish si appresta a fare finalmente chiarezza sulle cause della sua morte. L’attore venne trovato privo di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

