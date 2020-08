Isco Juventus, possibile scambio col Real: Pirlo vuole portarlo a Torino (Di lunedì 10 agosto 2020) Isco Juventus – Nuova pesante indiscrezione per quanto riguarda la Juventus. Come sappiamo Isco è da tempo uno dei grandi obiettivi dei bianconeri. Un giocatore di immensa tecnica e ottima visione di gioco. Un profilo che piace alla Vecchia Signora già da anni. Oggi lo scenario sembra cambiato, infatti, lo spagnolo sarebbe pronto a cambiare aria. I bianconeri avrebbe già in mente un’offerta prestigiosa: un maxi scambio che includerebbe Aaron Ramsey. Isco Juventus, scambio con Ramsey? Con il cambio della panchina, che ha -letteralmente- rivoluzionato i piani di mercato, i bianconeri, ora, con Pirlo, avrebbe già in mente di accontentare le richieste del neo allenatore con acquisti che possano ... Leggi su juvedipendenza

LuigiBevilacq17 : RT @AndreaInterNews: Se la Juventus acquista F.Isco e la volta buona che in casa Agnelli interviene la Guardia di Finanza e scoppia Calciop… - Pasky973 : Mi arriva un messaggio... Stanno assemblando una #Jeep tutta accessoriata simile a quella che fu regalata a… - Jnterista_5 : RT @AndreaInterNews: Se la Juventus acquista F.Isco e la volta buona che in casa Agnelli interviene la Guardia di Finanza e scoppia Calciop… - domysr93 : Se dovesse prendere #Isco la Juventus per me va via Dybala! - NoNameAgency_ : CHE VE POTETE ATTACCÀ AR C@??0 #Dybala #Isco #Kroos #Juventus #RealMadrid -