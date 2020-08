Il successo con Testori. Poi portò a Roma il suo teatro "milanese" - (Di lunedì 10 agosto 2020) Luca Doninelli Lo scrittore la considerò sempre la migliore attrice italiana. Ma lei era anche un'autrice Nata a Milano, morta a Roma. Basterebbe questo per definire un destino comune, un'epoca, un sogno. Figlia della ricca borghesia milanese e di padre ebreo, Franca Valeri assunse come propria tale condizione dopo le sofferenze che lei e la sua famiglia dovettero pagare al tempo delle leggi razziali. Il suo nome era un altro, Valeri le fu dato in onore, sembra, di Paul Valéry. E questo, vero o no che sia, dice molto. Una Milano differente da quella di oggi la vide muovere i primi passi in un mondo culturale ricchissimo, tra editori, architetti di fama, fino all'esordio teatrale. La sua personalità era fin da subito di quelle che, dietro la patina dell'attore, presenta doti autoriali. Se ne accorse Giovanni ... Leggi su ilgiornale

gualtierieurope : #FrancaValeri ha contribuito a scrivere alcune delle pagine di maggior successo e qualità del teatro e della TV ita… - dchinellato : Damian Lillard è irreale. Se non ci credete guardatevi lo show da 51 punti con cui ha trascinato Portland alla vitt… - NicolaPorro : ?? @giubileif racconta cosa è successo a Mestre, dove @nazione_futura mi aveva invitato a presentare il mio libro, “… - BgnMiki : @mdomenico81 @romeoagresti @GoalItalia Da quanto ho capito avevano provato a liberarlo con sarri ma il Chelsea non… - LYSelf_twt : NON HO CAPITO FERMATE IL GIOCO COS'È QUELLO CHE È APPENA SUCCESSO CON CALMAAAAAAA #1stDynamiteTeaser -

Ultime Notizie dalla rete : successo con Fiumicino, Galluzzo: "Conclusa con successo la seconda edizione del Festival della Legalità" IlFaroOnline.it Daydreamer, Can Yaman ha una Donna ideale: Ecco chi è...

l’attore ha parlato del suo prototipo di donna ideale e del rapporto con Demet Ozdemir, la bellissima interprete di Sanem Aydin nella soap turca che sta spopolando su Canale 5. Daydreamer, Can Yaman ...

iQOO, non solo smartphone: tablet e portatili all'orizzonte

Vivo intende estendere il brand iQOO a tablet e portatili: è quanto si evince dalla documentazione scovata da ITHome relativa alla registrazione dei marchi iQOO Pad e iQOO Book. Il sub-brand annunciat ...

l’attore ha parlato del suo prototipo di donna ideale e del rapporto con Demet Ozdemir, la bellissima interprete di Sanem Aydin nella soap turca che sta spopolando su Canale 5. Daydreamer, Can Yaman ...Vivo intende estendere il brand iQOO a tablet e portatili: è quanto si evince dalla documentazione scovata da ITHome relativa alla registrazione dei marchi iQOO Pad e iQOO Book. Il sub-brand annunciat ...