Gorilla e tigri aumentano: le vittorie della conservazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Buone notizie dal campo della conservazione della natura: i numeri di Gorilla di montagna e tigri crescono! Gli sforzi per salvare questi animali sembrano finalmente aver dato i risultati sperati. Le foreste dei Gorilla I Gorilla di montagna (Gorilla beringei beringei) vivono nelle foreste montane situate nel cuore dell’Africa dove si incontrano i confini di … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Gorilla tigri

IlPiacenza

Per i compaesani di Gualtieri Antonio Ligabue era semplicemente “el matt”: un uomo solo, rachitico, con qualche rotella fuori posto, piovuto dalla Svizzera nella Bassa emiliana per un oscuro scherzo d ...Fare volontariato per la conservazione degli animali in Italia e all’estero è il connubio perfetto per tutti gli amanti della natura che vogliono impegnarsi nella conservazione ambientale durante le v ...