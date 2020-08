Dj morta: cane molecolare per ricerca piccolo Gioele (Di lunedì 10 agosto 2020) Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - C'è anche un cane molecolare per la ricerca del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì scorsa con la sua mamma, Viviana Parisi di 43 anni, trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). I soccorritori stanno setacciando tutta la zona attorno al ritrovamento, oltre 400 ettari di terreno, per riuscire a trovare il piccolo. Una vera e propria lotta contro il tempo per trovarlo vivo. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : morta cane Dj morta: cane molecolare per ricerca piccolo Gioele SassariNotizie.com Gioele non si trova, forse Viviana lo ha ucciso prima di suicidarsi

L'ipotesi si fa strada tra gli investigatori: la dj potrebbe avere seppellito il figlio nei boschi prima di togliersi la vita CARONIA Proseguono senza sosta le ricerche di Gioele, 4 anni, il figlio di ...

Giole, settimo giorno di ricerche: tutte le ipotesi possibili e quel buco di 22 minuti

La priorità resta trovare il bambino di 4 anni che era con la mamma al momento della scomparsa, ma il tempo non è amico dei soccorritori CARONIA - Sono proseguite anche la notte scorsa, per il settimo ...

