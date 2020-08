Disastro Beirut, dimesso l'intero governo (Di lunedì 10 agosto 2020) Il documento, secondo il quotidiano, verrà esaminato durante una riunione al palazzo presidenziale. Due giorni dopo l'esplosione che ha spazzato via una parte di Beirut, ai microfoni di Europe 1 il ... Leggi su ilroma

DarineRemaytti : Grazie senatore @matteosalvinimi cari saluti da #Beirut ...Ecco come il popolo Libanese nonstante il disastro in… - cescot : RT @PolScorr: Anno del Signore 2020: - Coronavirus: 700mila morti - Trump uccide Soleimani - Brexit - Crisi economica mondiale - George Fl… - MauroLosapio : Caos #beirut un film già visto... (Mi ritorna in mente la #PrimaveraAraba) si è trasformato in un disastro... - GiammarioDiB : RT @PolScorr: Anno del Signore 2020: - Coronavirus: 700mila morti - Trump uccide Soleimani - Brexit - Crisi economica mondiale - George Fl… - ManuelaBellipan : RT @PolScorr: Anno del Signore 2020: - Coronavirus: 700mila morti - Trump uccide Soleimani - Brexit - Crisi economica mondiale - George Fl… -