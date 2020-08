Coronavirus, le linee guida per gli scuolabus (Di martedì 11 agosto 2020) . Nessuna distanza di un metro se il tragitto è inferiore a 15 minuti. ROMA – Negli allegati dell’ultimo Dpcm sono presenti le linee guida per gli scuolabus. Nel documento, citato dal Corriere della Sera, viene specificato come la distanza di un metro non dovrà essere rispettata se il tragitto da compiere è inferiore a 15 minuti. Il mezzo, inoltre, potrà viaggiare a capienza piena in caso “di allineamento verticale degli alunni su posti singoli senza il posizionamento cosiddetto faccia a faccia“. In tutti gli altri casi dovrà essere rispettato il metro di distanza oltre che l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli studenti dai sei anni in poi. Confronto con le regioni Su questo argomento il confronto tra Stato e Regioni è quotidiano. In ... Leggi su newsmondo

