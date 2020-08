Coronavirus, Assisi: 18 frati del Sacro Convento positivi, 14 novizi (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono stati trovati positivi al Covid 18 religiosi, 14 novizi appena giunti e altri quattro frati. Al momento sono tutti isolati e in buono stato di salute Leggi su firenzepost

