Contagi a Mondo Migliore, si sceglie la linea dura: isolata la struttura (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ stata scelta dal vicesindaco di Rocca di Papa la linea dura per il Centro di Accoglienza Straordinaria ‘Mondo Migliore’. E’ stata emessa dal vicesindaco Veronica Cimino un’ordinanza per isolare la struttura sulla base dei casi comunicati dalla Asl Roma 6. Come si legge in una nota del Comune, questo provvedimento è stato preso dopo che sono stati effettuati i tamponi a tutti gli operatori e gli ospiti della struttura. La Asl Roma 6 ha rilevato 9 casi positivi sintomatici e una bimba di 18 mesi (la cui madre è negativa) che è ricoverata all’Ospedale Bambino Gesù. Nessuno di questi casi positivi ha a che fare con i 68 tunisini da poco accolti nel Centro. “A seguito delle comunicazioni intercorse con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

MediasetTgcom24 : Dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi: scatta lockdown #coronavirus - quinta : mi pare non sia chiaro a tutti che la pandemia non finirà quandanche in Italia si arrivasse a 0 nuovi contagi non… - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - GiuseQuatro : @TarroGiulio Ma chi gli crede? Aveva profetizzato come un santone che il virus sarebbe sparito col caldo e invece l… - CorriereCitta : Contagi a Mondo Migliore, si sceglie la linea dura: isolata la struttura -