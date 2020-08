Come funzionerà WhatsApp su più dispositivi tutti sincronizzati (Di lunedì 10 agosto 2020) Non è un mistero che la funzione per usare WhatsApp su più dispositivi sia in sviluppo da tempo. Il suo rilascio finale potrebbe non tardare ancora molto, visto i nuovi passi compiuti al riguardo. Su questi ultimi, Come sempre, ci informa il ben informato WAbetaInfo che fornisce anche degli specifici screenshot relativi alle schermate dell'app di messaggistica in opera proprio per la specifica feature. Cosa accadrà esattamente quando WhatsApp potrù essere utilizzato su più dispositivi? In sostanza si potrà procedere con l'utilizzo del servizio contemporaneamente su smartphone, tablet, computer. Il tutto utilizzando sempre lo stesso numero di telefono e quindi il medesimo account. Proprio WABetaInfo mette in evidenza, in queste ore, Come ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Come funzionerà #WhatsApp su più dispositivi tutti sincronizzati - sportli26181512 : ©: Come funzionerà per le amichevoli? Anche lì tutto è ancora in divenire. Il... - _GNapolitano : RT @TuttoAndroid: Ecco come funzionerà la digitazione senza mani su Gboard - GazzettaDellaSc : Se ci sarà un nuovo lockdown, ecco come funzionerà la scuola - cellicom : Ecco come funzionerà la digitazione senza mani su Gboard -

Ultime Notizie dalla rete : Come funzionerà Se ci sarà un nuovo lockdown, ecco come funzionerà la scuola Orizzonte Scuola