Briatore alla virologa Gismondo: «Sei solo una parac***, ma chi ti conosce, stattene a casa» (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno scontro durissimo a distanza. Da una parte Flavio Briatore e dall’altra Maria Rita Gismondo. La virologa si sente un personaggio pubblico. È in vacanza in Sardegna dove ha un appartamento di proprietà. Ma fa la persona umile. Si vanta, in un’intervista al Fatto Quotidiano, di trascorrere una vacanza molto semplice, ha con sé due magliette e un paio di jeans. Inoltre, non va nei locali. Dice di cucinare da sola, di evitare la vita mondana e di non essere mai entrata nel famoso Billionaire. La prima risposta di Briatore: «stattene a casa» Briatore non ci sta. «stattene a casa», replica. «Ma chi riconosce la Gismondo, ma chi ti fila? Dici ... Leggi su secoloditalia

