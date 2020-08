Boss Doms, la playlist elettronica (e rock) per GQ (Di lunedì 10 agosto 2020) Protagonista per il secondo anno di fila a Sanremo accanto ad Achille Lauro con Me ne frego, Boss Doms riemerge dal lockdown con un computer pieno di musica, si prende una pausa dal'attività accanto all'amico e compagno di avventura, divenuto nel frattempo direttore artistico di Elektra Records, e accompagna la sua e la nostra estate con un nuovo progetto incentrato tutto su un singolo - I Want More - e i suoi remix (sfornati dal 31 luglio al ritmo di uno alla settimana). L'obiettivo è ambizioso quanto interessante: dare alla musica house una dimensione più radiofonica senza snaturarla. La missione è così affascinante, soprattutto per chi è cresciuto nei Novanta della Euro House, che valeva da sola un'intervista, prima di fare un viaggio formato playlist nella musica ascoltata e ballata da uno ... Leggi su gqitalia

memethegoat : RT perché mi spezza il fatto che ci sia un D'innocenzo contro Boss Doms - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Achille Lauro & Boss Doms - Mamacita (feat. Vins) - SoloGoodVibes_ : Ho abbracciato Boss Doms Ho abbracciato Boss Doms HO ABBRACCIATO BOSS DOMS - ousia_ : RT @con_cinismo: Ieri sera Boss Doms è diventato ufficialmente INTERNATIONAL. Bbc Radio1, emittente radio di punta della Bbc inglese, ha in… - LuBlue94 : Giusto per ricordare che Fred de Palma e Anitta non siano i soli da condannare. Boss Doms ben prima di loro ha fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Boss Doms Boss Doms, la playlist elettronica (e rock) per GQ GQ Italia Edoardo Buscetta e Boss Doms hanno chiuso l’edizione 2020 del Lucania Film Festival

L’esperienza cinematografica del giovanissimo Edoardo Buscetta e le sperimentazioni tra antico e moderno del musicista e produttore Boss Doms hanno chiuso la ventunesima edizione del Lucania Film Fest ...

Nahaze guarda al "Future" e fa suonare 10 canzoni in un carillon

Nel vediamo l’artista in diverse versioni di sé stessa, proiettata in un futuro dalle molteplici sfaccettature. Il suo altro si intitola Carillon (c'è la partecipazione di Achille Lauro e Boss Doms) e ...

L’esperienza cinematografica del giovanissimo Edoardo Buscetta e le sperimentazioni tra antico e moderno del musicista e produttore Boss Doms hanno chiuso la ventunesima edizione del Lucania Film Fest ...Nel vediamo l’artista in diverse versioni di sé stessa, proiettata in un futuro dalle molteplici sfaccettature. Il suo altro si intitola Carillon (c'è la partecipazione di Achille Lauro e Boss Doms) e ...