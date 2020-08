Bonus partita Iva, è caccia aperta ai cinque furbetti di Montecitorio (Di lunedì 10 agosto 2020) La scoperta dei partiti di appartenenza dei furbetti del Bonus ha ristretto il campo, e non di poco. Intanto la reazione di sdegno nei confronti dei parlamentari che hanno richiesto i 600 euro è unilaterale. La notizia fatta trapelare nella giornata di ieri ha scatenato letteralmente il panico in Parlamento. I cinque furbetti del Bonus, … L'articolo Bonus partita Iva, è caccia aperta ai cinque furbetti di Montecitorio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ROMA – “Che un parlamentare chieda i 600 euro destinati alle partite Iva in difficoltà è una vergogna. Che un decreto del governo lo permetta è una vergogna. Che l’Inps (che non ha ancora pagato la ca ...Hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro al mese per le partite Iva, ne avevano diritto nonostante lo stipendio da parlamentari di oltre 12mila euro e l’hanno ottenuto. Ora però 5 deputati rischian ...