Bomba d’acqua sulla Grecia: la tempesta Thalia causa 7 morti e un disperso (Di lunedì 10 agosto 2020) La tempesta, del tutto improvvisa, ha causato inondazioni mentre la popolazione dormiva, impedendole di mettersi in salvo. Fra i decessi anche un bimbo di 8 mesi Bomba d’acqua sull’isola di Eubea, dove la tempesta Thalia ha causato la morte di 7 persone e un disperso. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, la zona maggiormente … L'articolo Bomba d’acqua sulla Grecia: la tempesta Thalia causa 7 morti e un disperso NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

