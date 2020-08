Allarme per ragazzi positivi di ritorno da Grecia, Malta e Croazia: oltre 50 in due giorni (Di lunedì 10 agosto 2020) Il viaggio con gli amici, dopo la maturità o i mesi chiusi in casa. Ma per tanti il ritorno diventa un incubo: positivi al Covid. Negli ultimi due giorni una cinquantina di ragazzi hanno... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Calano i contagi per #coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze #ANSA - fanpage : Pare che nel locale ci fossero almeno un migliaio di persone. È scattato l’allarme per il tracciamento dei contatti… - bendellavedova : Ad allarme #Bettini su rischi SI a #taglioparlamentari, risponde tronfio #DiMaio e rivendica battaglia antipolitica… - LKynes4 : RT @MaxxMono: Ma non c’è neanche un magistrato onesto che proceda per procurato allarme? - StefaniaFalone : Allarme per ragazzi positivi di ritorno da Grecia, Malta e Croazia: oltre 50 in due giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme per Coronavirus, otto romani positivi al rientro da Malta: è allarme per i giovani Il Messaggero Scuola: chiuse domande per graduatoria supplenze ma preoccupano assunzioni di ruolo

(Teleborsa) - Sono 753.750 le domande trasmesse al sistema per essere inseriti nelle Graduatorie provinciali e di istituto da cui si attingerà per le supplenze dell'anno scolastico al via il prossimo ...

Questura di Monza, l’allarme dei sindacati: poco organico, troppi ritardi per i permessi di soggiorno

Cgil e Cisl: «A poco più di un anno dall’inaugurazione della nuova sede, avvenuta in presenza dell’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini la tempistica di attesa dei rinnovi dei titoli di soggio ...

(Teleborsa) - Sono 753.750 le domande trasmesse al sistema per essere inseriti nelle Graduatorie provinciali e di istituto da cui si attingerà per le supplenze dell'anno scolastico al via il prossimo ...Cgil e Cisl: «A poco più di un anno dall’inaugurazione della nuova sede, avvenuta in presenza dell’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini la tempistica di attesa dei rinnovi dei titoli di soggio ...