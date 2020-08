Tumore al seno: alpelisib approvato in Europa (Di domenica 9 agosto 2020) Tumore al seno in fase avanzata: arriva l’approvazione europea per alpelisib, primo e unico farmaco mirato per le mutazioni di PIK3CA La Commissione europea ha approvato alpelisib in combinazione con fulvestrant per il trattamento di donne in postmenopausa e di uomini con Tumore al seno avanzato, positivo per i recettori ormonali, negativo per il recettore 2 del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

joey_spirit : 25 RISPOSTE: 1) Le tette sono ghiandole e come tali le hanno anche gli uomini - mai sentito parlare di tumore al s… - Acheropitalia : RT @TreStelle1: @Ori254 @CatalfoNunzia Hai idea a chi danno l' invalidità al cento per cento? Ovviamente non lo sai. Conosco persona operat… - TreStelle1 : @Ori254 @CatalfoNunzia Hai idea a chi danno l' invalidità al cento per cento? Ovviamente non lo sai. Conosco person… - infoitsalute : Virus sconosciuto individuato in antichi resti umani ' Potrebbe essere la causa del tumore al seno' - TopDoctors_it : Perché molte #donne che soffrono di #tumorealseno hanno #paura della #radioterapia? -