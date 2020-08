Troia: bonifica della discarica di Giardinetto per risanare “la più grande ferita all’ambiente del nostro territorio” A venti anni dal primo sequestro (Di domenica 9 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Troia: “Per la nostra comunità è un momento speciale: a venti anni dal primo allarme e dal primo sequestro dell’area da parte del NOE di Bari, si entra nella fase operativa che porterà alla bonifica della discarica IAO di Giardinetto, la più grande ferita all’ambiente del nostro territorio. E’ un traguardo raggiunto dopo un lunghissimo e complesso iter grazie alla Regione Puglia che ci ha supportati e a tutta la struttura tecnica comunale.” Così il sindaco di Troia, Leonardi Cavalieri, ha introdotto la conferenza stampa aperta alla ... Leggi su noinotizie

Tre anni per la bonifica della bomba ecologica di Giardinetto. A breve inizieranno i lavori che si preannunciano molto complessi. Tempo di cambiamenti a Troia dove il Comune vuole buttarsi alle spalle ...Troia, 08 Agosto 2020 – Importante traguardo raggiunto oggi per la città di Troia e per tutta la Provincia di Foggia: presentato questa mattina il progetto esecutivo MISE (Messa in Sicurezza d'Emergen ...