Tennis, Serena Williams preoccupata dal Coronavirus: “giusto essere un po’ nevrotici, non voglio prenderlo” (Di domenica 9 agosto 2020) Serena Williams è pronta a tornare in campo per riprendere il suo assalto al record di Slam, l’americana si è messa alle spalle il difficile periodo trascorso in casa a causa del Coronavirus, allenandosi duramente nel campo costruito dal marito all’interno della loro abitazione. Hannah Peters/Getty Images“Mio marito mi ha costruito un campo in cemento a casa – le parole in conference call di Serena – io invece mi sono occupata della palestra che però non è ancora finita. Il campo è immediatamente diventato il mio santuario, tanto che mi sono chiesta perché non l’ho fatto prima“. Duri allenamenti in casa che però non bastano per riprendere la forma, fondamentali saranno anche i tornei che Serena ... Leggi su sportfair

Tennis, Serena Williams torna in campo a Lexington: "La pandemia mi ha insegnato a non programmare, le cose possono cambiare velocemente"

WTA Lexington, Serena: "Non faccio programmi, giocherò i tornei che si disputeranno"

Ritorno del circuito WTA negli USA e ritorno in campo di Serena Williams. Potenziale scontro al secondo turno con Venus o con Azarenka ...

Show della Giorgi ma non basta. Ferro la piega e vola in finale (Vannini). Camila...

Camila ha fatto sognare Palermo, portando il suo tennis ricco di emozioni e privo di mezze misure, ma non è riuscita a regalarsi la sua prima finale su terra della carriera oltre che prima dei 2020. D ...

