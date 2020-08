Street Fighter 6 esce senza il suo creatore: Yoshinori Ono lascia Capcom (Di domenica 9 agosto 2020) Sono tantissimi gli appassionati di picchiaduro ad attendere al varco Street Fighter 6. Il sesto capitolo della celebre saga beat 'em up non è ancora stato ufficialmente svelato da Capcom, ma è chiaro che gli sviluppatori del colosso di Osaka siano effettivamente già al lavoro per definire l'evoluzione del franchise, che ha compiuto da poco ben 30 anni di vita. Non a caso, negli ultimi giorni in rete si parlava di un nuovo episodio in forte ritardo e privo di Yoshinori Ono alla guida del progetto. Se è vero che sul periodo di uscita di Street Fighter 6 non si sa per ovvie ragioni praticamente nulla, l'altra parte del rumor si è rivelata tristemente veritiera. Sì perché, come un fulmine a ciel sereno, il creatore di ... Leggi su optimagazine

AkibaGamers : Yoshinori Ono, alla guida del franchise di STREET FIGHTER, ha annunciato questa mattina le proprie intenzioni di la… - GamingTalker : Yoshinori Oro, producer di Street Fighter, lascia Capcom dopo 30 anni - Gamestormit : ? Street Fighter V: Champion Edition - Nuovi personaggi e tanto altro in arrivo con la quinta stagione ??… - Gigi_Piada75 : @cuoredicanna78 Perché ora c'é il torneo di Street Fighter genitore/figlia. - GameSailors : RT @GameSailors: Street Fighter V, nuovi personaggi e tanto altro in arrivo con la quinta stagione - News -

Ultime Notizie dalla rete : Street Fighter Street Fighter V: nuovo aggiornamento con la quinta stagione Tech Princess Capcom: Yoshinori Ono, responsabile della serie Street Fighter, lascia la compagnia

Yoshinori Ono, producer storico e responsabile della serie Street Fighter, lascia il suo ruolo e Capcom questa estate, affidando dunque la serie ad altri membri della compagnia. NOTIZIA di Giorgio Mel ...

Capcom e Street Fighter: Yoshinori Ono annuncia ufficialmente le dimissioni

Nel corso degli ultimi giorni, diversi rumor avevano riportato di uno sviluppo di Street Fighter 6 in forte ritardo e privo di Yoshinori Ono alla guida del progetto. Ebbene, quest'oggi, alquanto inasp ...

Yoshinori Ono, producer storico e responsabile della serie Street Fighter, lascia il suo ruolo e Capcom questa estate, affidando dunque la serie ad altri membri della compagnia. NOTIZIA di Giorgio Mel ...Nel corso degli ultimi giorni, diversi rumor avevano riportato di uno sviluppo di Street Fighter 6 in forte ritardo e privo di Yoshinori Ono alla guida del progetto. Ebbene, quest'oggi, alquanto inasp ...