Si ritrovano in spiaggia per “diffondere il Coronavirus”: pericoloso assembramento a Tenerife (Di domenica 9 agosto 2020) Volevano favorire la diffusione della Covid-19 le oltre 60 persone che si sono ritrovate su una spiaggia per un campeggio di gruppo. Immediato lo sgombero della polizia Si erano raggruppati a decine allo scopo di ‘diffondere il Coronavirus’. Ha dell’assurdo quanto avvenuto su una nota spiaggia dell’altrettanto popolare Tenerife, tra le più amate mete turistiche … L'articolo Si ritrovano in spiaggia per “diffondere il Coronavirus”: pericoloso assembramento a Tenerife NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La Versilia per Ferragosto ritrova se stessa. Hotel e campeggi verso il tutto esaurito

VIAREGGIO. Si dicono soddisfatti, gli albergatori. Soddisfatti, nonostante tutto. Perché, ok, nessuno darà loro indietro quanto perso nei mesi di chiusura totale delle attività a causa dell’epidemia e ...

Diano Marina: bimbo di tre anni si allontana dalla spiaggia del porto e cammina lungo tutto il litorale. Ritrovato in zona Sant'Anna

Panico sulla spiaggia del porto a Diano Marina, dove questo pomeriggio un bambino tedesco di tre anni si è allontanato dallo sguardo della madre, che disperata ha lanciato l'allarme. Per le ricerche s ...

