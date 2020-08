Ronaldo Juventus, addio in vista? Contatti avviati con un top club (Di domenica 9 agosto 2020) Ronaldo Juventus – La Juventus non è riuscita a superare il turno in Champions. I bianconeri hanno esonerato Maurizio Sarri e al suo posto è arrivato Andrea Pirlo come nuovo tecnico. La debacle europea ha scatenato il malumore dei tifosi e anche di Cristiano Ronaldo:la superstar lusitana adesso riflette sul suo futuro anche se la stampa estera riporta già i Contatti dell’attaccante con un top club. Ronaldo Juventus, addio in vista? Contatti col Psg Secondo quanto riferito da Foot Mercato, il fenomeno portoghese è sempre stato attratto dall’idea di giocare nel Paris Saint-Germain e ci sarebbero già state conversazioni tra il direttore sportivo del ... Leggi su juvedipendenza

francefootball : Cristiano Ronaldo est-il trop grand pour la Juventus ? - DiMarzio : #Juventus, il messaggio di #CristianoRonaldo: 'Dobbiamo essere all'altezza delle aspettative dei tifosi' - SkySport : JUVENTUS – LIONE 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Depay (12’) ? rig. #Ronaldo (43’) ? #Ronaldo (60’) ? LIONE AI QUART… - aslamahmadjabri : RT @TransfersLlVE: Cristiano Ronaldo is considering leaving Juventus for PSG. [Foot Mercato] - Myster__jay : RT @MaxNerozzi: La battuta infelice di Sarri, il fastidio di Ronaldo, i silenzi di Buffon: così è maturato l’addio -