Regno Unito, l’italiana Orwell riceve il Technology Innovator Award (Di domenica 9 agosto 2020) L’azienda italiana Orwell ha ricevuto il Technology Innovator Award assegnato dal mensile britannico Corporate Vision Magazine in due categorie: Best Marketing Platform e Digital Innovators of the Year. “Riceviamo questi due premi – spiega Alessandro Nardone – grazie a due aspetti in particolare: vision e intraprendenza. Il primo riguarda la nostra identità, che è costituita dalle 336 pagine del Metodo Orwell in cui mettiamo al centro il rapporto – attualissimo – tra comunicazione e informazione, mentre il secondo deriva dalla nostra attitudine a stare sempre sul pezzo essendo riusciti a dare sin da subito una dimensione internazionale al nostro brand portandolo nelle più importanti manifestazioni internazionali di settore ... Leggi su ildenaro

