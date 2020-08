Quella sporca cinquina, e gli altri (Di domenica 9 agosto 2020) Lo scandalo è troppo grosso, e non possono esistere scusanti. Non può esserci una norma di privacy che impedisca di conoscere i nomi dei cinque parlamentari che hanno chiesto il bonus Covid dell’Inps. Gli eletti di Camera e Senato sono retribuiti più che adeguatamente con denaro pubblico, e oltretutto senza alcun obbligo di sospendere il lavoro che eventualmente svolgevano prima dell’elezione, o avendo diritto al distacco se dipendenti. I presidenti delle Camere hanno il dovere e l’interesse (a tutela della dignità delle due assemblee) di ottenere e rendere pubblici i loro nomi. Tutti i capi dei gruppi parlamentari interessati dovrebbero prendere l’impegno di espellere chi si trovasse in Quella sporca cinquina. Non si può imporre loro le dimissioni da parlamentari, ma ... Leggi su open.online

SimoMors : RT @Open_gol: Quella sporca cinquina, e gli altri. Il commento di Enrico Mentana - annalaurabar : RT @Open_gol: Quella sporca cinquina, e gli altri. Il commento di Enrico Mentana - Darkray1002 : @GiulyDuchessa Senza quella chiamata cosa sarebbe arrivato, 7? 8? Pochi punti. Se hanno fatto la chiamata per non d… - Open_gol : Quella sporca cinquina, e gli altri. Il commento di Enrico Mentana - inthehobbithole : 'Louis dobbiamo pulire casa' 'Emma è quella che sporca di più perché devo pulire solo iooooo?????' Sarà un padre modello ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quella sporca Quella sporca cinquina, e gli altri Open Uno contro tutti: le 9 settimane di Marat Safin, le 43 di Guga Kuerten

Dal novembre 2000 al novembre 2001, si avvicendano in vetta al ranking ATP due tra i tennisti più amati dal pubblico: Kuerten e Safin, che sarà (numeri alla mano) il peggior numero uno della storia pe ...

Rifiuti negli alberi e ingombranti abbandonati: a Genova guerra agli incivili della 'rumenta'

GENOVA - L'immagine simbolo di degrado oggi è quella di un tronco di un albero trasformato in cestino dell'immondizia. Succede pochi passi sopra via san Vincenzo, in una stradina che da via XX Settemb ...

Dal novembre 2000 al novembre 2001, si avvicendano in vetta al ranking ATP due tra i tennisti più amati dal pubblico: Kuerten e Safin, che sarà (numeri alla mano) il peggior numero uno della storia pe ...GENOVA - L'immagine simbolo di degrado oggi è quella di un tronco di un albero trasformato in cestino dell'immondizia. Succede pochi passi sopra via san Vincenzo, in una stradina che da via XX Settemb ...