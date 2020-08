Paola Ferrari contro Diletta Leotta, l’accusa: “Non è una vera giornalista” (Di domenica 9 agosto 2020) E’ una faida che va avanti ormai da diversi anni, quella che coinvolge a distanza la stella Sky e ora Dazn Diletta Leotta con la veterana del giornalismo sportivo Rai Paola Ferrari. Da sempre accostata a quest’ultima come potenziale erede della sua tradizione, Leotta ha conquistato negli ultimi cinque anni un seguito capace di andare ben al di là del recinto dello sport; un’affermazione che però sembra non convincere Ferrari in primis, che a più riprese ha tenuto a mettere distanza dalla collega. Nuova stoccata di Paola Ferrari alla collega Sky e Dazn Diletta Leotta: “E’ una bravissima ragazza, ma rispetto a me un altro Dna” In una recente intervista a VeroTv, ... Leggi su velvetgossip

