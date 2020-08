Moto3, Brno: Fernandez primo nel Warm Up (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo, si piazza al comando della classifica dei tempi nel Warm Up della classe Moto3, a poche ore dal via della Gp della Repubblica Ceca in programma oggi a Brno. Lo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : MotoGP, oggi il GP di Brno: orari tv e ultime news: Il Motomondiale chiude la settimana in Repubblica Ceca con le g… - SkyRacingTeam : ? Buona domenica da Brno! È tempo di sistemare gli ultimi dettagli per @M16NO e #CelestinoVietti. ?? ?? A breve part… - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Brno 2020 in DIRETTA: Arbolino guida la truppa italiana nel warm-up. Si comincia alle 8.40! - MotoriNews24 : Moto3, Fernandez il più veloce nelle terze libere a Brno - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Pole position di @25RaulFernandez in #Moto3 a Brno: il resoconto della qualifica #CzechGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMot… -